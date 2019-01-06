РИАМО - 6 янв. Лучшим фильмом 2018 года названа картина режиссера Хлои Чжао «Наездник», вторая строчка в рейтинге принадлежит фильму мексиканского режиссера Альфонсо Куарона «Рома», сообщает Федеральное агентство новостей.

Рейтинг лучших фильмов прошлого года составило Национальное общество кинокритиков США (NSFC).

«Главным фильмом 2018 года представители организации назвали картину Хлои Чжао «Наездник». Фильм рассказывает о ковбое по имени Брэд, который получил тяжелую травму головы и вынужден оставить карьеру в родео. Вторую строчку в рейтинге критики отдали фильму мексиканского режиссера Альфонсо Куарона «Рома», – говорится в сообщении.

Замыкает тройку лидеров картина «Пылающий» южнокорейского режиссера Ли Чхан-дона.

Кроме того, Национальное общество кинокритиков США составило и рейтинг лучших режиссеров.

«Лучшим режиссером, по версии NSFC, стал Альфонсо Куарон. Лучшим актером назван исполнивший главную роль в фильме Пола Шредера «Дневник пастыря» Итан Хоук. Лучшей актрисой стала сыгравшая в «Фаворитке» Оливия Колман», – уточняется в сообщении.

Помимо этого, лучшими признали сценаристов картины «Смерть Сталина» Армандо Ианнуччи, Дэвида Шнайдера и Йена Мартина.

Отечественное кино по итогам 2018 года обновило кассовый и зрительский рекорды. Совокупный бокс офис российских фильмов превысил 13,8 миллиарда рублей.