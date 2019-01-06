РИАМО - 6 янв. Массовая драка в Московском государственном строительном университете (МГСУ) произошла из-за того, что студенты не смогли договориться о том, кто где будет спать, сообщает РЕН ТВ.

Конфликт в студенческом общежитии произошел по адресу: Ярославское шоссе, 26. В драке принимали участие до 20 человек, пострадали пять, все они – иностранцы, граждане Китая.

«Молодые люди не смогли договориться о том, кто где будет спать. Один из студентов попросил у другого поменяться койкой. Но тот не согласился. Тогда ссора между двумя студентами переросла в побоище с участием их товарищей», – говорится в сообщении.

Участников конфликта доставили в районный отдел полиции, они уже дают объяснения.