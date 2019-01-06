РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. Депутат Мособлдумы Павел Максимович поздравил жителей Подольска с наступающим Рождеством и пожелал добра и здоровья.

«Жители городского округа Подольск, примите искренние поздравления с Рождеством Христовым! Это один из самых главных христианских праздников, который по-особому дорог нам. Он освещает наши сердца истинной, братской любовью к своим ближним, к каждому человеку, как к воплощению всего лучшего, что даровано нам в земной жизни», – написал Максимович в соцсети «ВКонтакте».

Он добавил, что желает всем соотечественникам добра и понимания, здоровья, семейного счастья и тепла, а также благополучия и процветания России.