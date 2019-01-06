РИАМО - 6 янв. На востоке Москвы в одном из магазинов «Пятерочка» неизвестный, угрожая ножом сотрудникам магазина, похитил товар и скрылся, подозреваемого разыскивают, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Сообщение о хулиганстве поступило по адресу: шоссе Энтузиастов, дом 98Г.

«Установлено, что 5 января в 21:00 в магазине «Пятерочка» по указанному адресу работниками магазина был замечен неизвестный, который совершил кражу товара. При попытке остановить неизвестного, последний, угрожая предметом похожим на нож работникам магазина, с похищенным скрылся», – сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб в настоящее время устанавливается. Проводится проверка.