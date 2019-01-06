РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. В подмосковном Подольске планируют рассмотреть вопрос по организации парковки на Симферопольской улице микрорайона Климовск в июне 2019 года, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой обустроить парковочные места на Симферопольской улице в микрорайоне Климовск. Он отметил, что автомобилей очень много и парковаться негде.

«Администрация Подольска рассмотрела обращение по вопросу организации парковки на автомобильной дороге микрорайона Климовск по улице Симферопольская и сообщает, что данная автодорога является дорогой местного значения. Вопрос по организации парковки на вышеуказанном участке будет рассмотрен в срок до 14 июня 2019 года», - сказал замглавы администрации округа по дорожному комплексу Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.