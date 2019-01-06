РИАМО - 6 янв. На юге Москвы из квартиры генерального директора одной из строительных компаний похитили деньги и ювелирные украшения на общую сумму около 3 миллионов рублей, подозреваемый в краже разыскивается, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Кража произошла в квартире по адресу: Москва, улица Коломенская, 1.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 25 декабря до 20:00 5 января неизвестный путем подбора ключей к замку входной двери проник в квартиру по указанному адресу, совершил кражу сейфа, в котором находились 1,8 миллиона рублей, 12 тысяч евро, золотые ювелирные изделия, затем скрылся», – сказал собеседник агентства.

Материальный ущерб составил около 3 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража».