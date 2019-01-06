РИАМО - 6 янв. В деревне Пятница Солнечногорского района произошел пожар в бане, спасатели борются с возгоранием, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Шестого января в 07:13 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область, Солнечногорский муниципальный район, деревня Пятница», – говорится в сообщении.

В тушении пожара задействованы три единицы техники и девять человек.