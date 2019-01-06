РИАМО - 6 янв. В деревне Игумново Раменского района мужчина ранил своего собутыльника, после чего пострадавший в колото-резаными ранами груди обратился за помощью в больницу, подозреваемый задержан, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции гражданин 1971 года рождения, <…> который в ходе распития спиртных напитков по адресу: Раменский район, деревня Игумново, улица Центральная в доме причинил указанные телесные повреждения пострадавшему», – сказал собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».