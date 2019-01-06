РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. В подмосковном Подольске свыше 100 тысяч человек посетили новогодние площадки за неделю, всего в горокруге состоялось более 200 мероприятий, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Праздничные новогодние площадки Подольска уже посетили более 100 тысяч детей и взрослых. Новогодние утренники, народные гулянья, концертные и анимационные программы, спортивные соревнования, массовые катания на коньках, лыжах и с горок организованы в парках и зонах активного отдыха, учреждениях культуры, спорта и работы с молодежью. Всего состоялось более 200 мероприятий», - говорится в сообщении.

Праздничные торжества поддерживают предприятия торговли и общественного питания. Для жителей округа и гостей развернуты ярмарки, сувенирные лавки, пункты питания с горячим чаем, пирогами и разносолами.

Центральным местом притяжения стала любимая горка Петра I в Дубровицах. Ежедневно ее посещают до 3 тысяч детей и взрослых не только из Подольска, но и из Москвы и других городов Подмосковья.

Помимо этого, в воскресенье, 6 января, горожан приглашают в парки городского округа и в Дубровицы на Святочные гулянья. Начало всех мероприятий в 12:00.

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