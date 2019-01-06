РИАМО - 6 янв. В одной из квартир в подмосковном Щелкове пьяная ссора двух собутыльников закончилась убийством мужчины, подозреваемую в преступлении женщину задержали, сообщил РИАМО в воскресенье сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Труп мужчины 1978 года рождения обнаружили по адресу: город Щелково, Пролетарский проспект.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлена и доставлена в следственный отдел по городу Щелково ГСУ СК России по Московской области гражданка 1981 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».