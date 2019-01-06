РИАМО - 6 янв. В аэропортах Москвы прошла праздничная акция «Москва поздравляет тебя!», в рамках которой волонтеры вручали прибывающим пассажирам яркие новогодние открытки с пожеланиями и сюрпризами, всего раздали 3,5 миллиона открыток, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму города Москвы.
Помимо приветственных слов и пожеланий на обороте некоторых карточек можно было найти новогодние стикеры. На других – QR-код, чтобы бесплатно скачивать приложение дополненной реальности, позволяющее увидеть впечатляющие панорамы семи московских площадей и переулков в разные исторические периоды.
«Акция «Москва поздравляет тебя!» стала одним из завершающих событий в рамках Года добровольца в России, она продемонстрировала радушие и открытость столицы путешественникам со всех уголков мира», – рассказала волонтер ресурсного центра «Мосволонтер» Ирина Македон.
Праздничная акция была организована АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» при поддержке комитета по туризму столицы, дирекции Года добровольца (волонтера) в России и Ресурсным центром по развитию и поддержке волонтерского движения «Мосволонтер». Акция стартовала 29 декабря и завершилась 5 января.
В эти новогодние праздники столица принимает огромное число гостей со всех уголков мира – практически все автобусные и железнодорожные билеты в Москву проданы, а отели забронированы почти на 100%. Популярность столицы среди путешественников за последние восемь лет значительно выросла – туристический поток увеличился на 84%. Больше всего гостей приезжает из дальнего зарубежья: Китая, Германии, Италии, Франции. По последним подсчетам, даже поток путешественников из США возрос на 144%.
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