РИАМО - 6 янв. В городском округе Чехов в садовом некоммерческом товариществе «Лесные Дали» произошел пожар в дачном доме, в ликвидации возгорания участвовали 10 спасателей, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Шестого января в 00:41 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в дачном доме по адресу: Московская область, городской округ Чехов, СНТ «Лесные Дали», – говорится в сообщении.

Пожар ликвидировали в 07:10, для этого было привлечено три единицы техники и 10 человек.