РИАМО - 6 янв. В Москве и Подмосковье в воскресенье ожидается облачная погода с небольшим снегом, температура воздуха опустится до минус 11 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается облачная погода. Местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в Москве – от минус 9 до минус 7 градусов, по области – от минус 11 до минус 6 градусов», – говорится в сообщении.

Ветер будет северного направления со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 754 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха – около 80%.

Синоптики отмечают, что рост атмосферного давления может спровоцировать ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей с заболеваниями сердца и сосудов. В группе риска те, кто страдает вегетососудистой дистонией, гипертонией, нестабильным собственным артериальным давлением. У них возможны головные боли, боли в области сердца, шум в ушах.

«При первых признаках недомогания следует незамедлительно воспользоваться лекарственными препаратами, рекомендованными лечащим врачом. Повышенная влажность воздуха может вызвать обострение хронических заболеваний бронхолегочной системы и опорно-двигательного аппарата», – уточняется в сообщении.