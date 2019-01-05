РИАМО - 5 янв. В Дмитровском городском округе произошло возгорание в строении, в тушении пожара принимает участие 31 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Пятого января в 19:10 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Дмитров, деревня Насадкино», – говорится в сообщении.

В 19:59 пожар на площади 500 квадратных метров локализовали.

«Привлекаемые силы и средства: восемь единиц техники, 31 человек, из них от МЧС 13 человек и четыре единицы техники», – уточняется в сообщении.