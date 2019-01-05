РИАМО - 5 янв. Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в нанесении ранений собутыльнику в ходе ссоры в строительной бытовке в городском округе Клин, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Четвертого января в городском округе Клин, в деревне Слободка из строительной бытовки бригадой скорой помощи госпитализирован гражданин 1973 года рождения. У него обнаружены проникающие колото-резаные ранения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлен и доставлен в ОМВД знакомый пострадавшего – гражданин 1960 года рождения», – сказал собеседник агентства.

Преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков в ссоре.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».