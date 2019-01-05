РИАМО - 5 янв. В городском округе Подольск задержали мужчину и женщину, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков, при обыске у них изъяли более 112 граммов героина, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Третьего ноября в 16:20 в городском округе Подольск, по улице Высотной <…> установлены и доставлены в отдел полиции неработающие: гражданка 1993 года рождения, у которой при личном досмотре обнаружено и изъято 4,31 грамма героина; гражданин 1980 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 107,90 грамма героина», – сказал собеседник агентства.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Им грозит до 20 лет лишения свободы.