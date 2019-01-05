РИАМО - 5 янв. В Одинцовском районе неизвестный пробрался в дом пожилой женщины и похитил более 1,3 миллиона рублей, возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Четвертого января в 14:30 в Дежурную часть ОП обратилась гражданка 1956 года рождения с сообщением о том, что в период времени с 10:20 23 декабря до 14:00 4 января неизвестный проник в ее дом и похитил денежные средства», – сообщил собеседник агентства.

Сумма ущерба – более 1,3 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.