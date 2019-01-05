РИАМО - 5 янв. На фестивале «Путешествие в Рождество» профессиональные спортсмены проведут мастер-классы по фигурному катанию, участие могут принять все желающие любых возрастов, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«Шестого января олимпийская чемпионка 2014 года Екатерина Боброва, чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, фигуристка Анастасия Гребенкина и школа Петра Чернышева и Анастасии Заворотнюк проведут мастер-классы и научат всех желающих интересным элементам фигурного катания, расскажут родителям юных спортсменов, как правильно мотивировать своего ребенка, и проведут эстафету двумя командами между гостями фестиваля «Путешествие в Рождество», – говорится в сообщении.

Возрастных ограничений нет, единственное условие – человек должен уметь кататься на коньках.

«Будь вам три года или даже 103 – программа мастер-классов подойдет всем. Мы научим выполнять простые элементы, а потом сложим их в интересный танец. Также проведем соревнования между гостями фестиваля», – отметила фигуристка Анастасия Гребенкина.

Тех, кто давно умеет кататься на коньках, научат сложным трюкам. Детей, которые еще не научились кататься, будут развлекать аниматоры.

Встреча с известными фигуристами начнется в 18:00 и продлится до 20:30. Мероприятие организовано телеканалом «Матч ТВ».

Коньки можно принести с собой, а можно взять на прокат. Стоимость аренды – 50 рублей, а залог – 1500 рублей.

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