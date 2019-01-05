РИАМО - 5 янв. Российского актера Игоря Верника оштрафовали на 500 рублей за езду по Камергерскому переулку в центре Москвы, который является пешеходной зоной, пишет ТАСС.

«Верник признан виновным в езде по тротуарам и оштрафован на 500 рублей», – говорится в сообщении.

Ранее по факту движения автомашины по пешеходной зоне в Камергерском переулке возбуждено административное расследование.

Артист МХТ имени Чехова Игорь Верник, объясняя свой поступок, заявил, что все артисты театра и его сотрудники, чтобы попасть в театр, проезжают через этот въезд. Он уточнил, что для этого у МХТ есть официальное разрешение.