РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 янв. Работы по вывозу раздельного мусора начнутся в Балашихе с 6 января, контейнеры синего цвета для сбора твердых коммунальных отходов и серого — для пищевых отходов уже установлены во дворах нескольких домов горокруга, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В комиссию по инспектированию контейнерных площадок вошли заместители министра ЖКХ Подмосковья Алексей Беловодов и Алексей Пятанов, администрация Балашихи, региональный оператор «Хартия» и управляющие компании города. Комиссия 4 января проинспектировала контейнерные площадки по раздельному сбору твердых коммунальных отходов во дворах домов №10-16 по проспекту Ленина, в жилом комплексе «Акварели» и возле домов №73, 75, 77 по шоссе Энтузиастов.

«Вместе мы объехали все территории города, сформировали места установки контейнеров для коммунальных отходов, схемы, определили количество контейнерного парка. Основные работы по вывозу мусора с учетом праздничных дней начнутся с 6 января. Графики вывоза мусора будут вывешены на всех контейнерных площадках», - сказал первый заместитель руководителя подмосковного филиала «Хартия» Михаил Минчиков.

Он добавил, что мусор разделяется на металл, пластик, бумагу, далее прессуется и направляется на предприятия, занимающиеся вторичной переработкой. Из смешанного мусора можно добыть 10-12% полезной фракции, а из раздельного — уже 50-80% вторсырья. Остатки неотсортированного мусора будут направляться на полигон Тимохово.

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Алексей Пятанов рассказал, что на первом этапе на каждой такой площадке будет установлен как минимум один синий контейнер для раздельного сбора.

«Время покажет, сколько таких контейнеров должно быть в том или ином дворе. Региональный оператор будет проводить анализ и выстраивать правильную логистику по необходимому количеству контейнеров и периодичности вывоза мусора», - пояснил Пятанов.

Московская область поделена на семь кластеров. Компания «Хартия» выступает региональным оператором Ногинского кластера, куда вместе с Балашихой входит еще 13 городов. Сбор каждого вида отходов предусматривает не только отдельный контейнер, но и соответствующий транспорт со своим маршрутом для перевозки отходов на предприятие по переработке.

В Ногинском кластере пять сортировочных комплексов, объем переработки мусора на них составляет около 730 тысяч тонн в год. Московская область переходит на двухконтейнерный сбор мусора с января 2019 года.