РИАМО - 5 янв. Столичный футбольный клуб «Спартак» и хавбек Александр Самедов расторгли трудовой договор по обоюдному согласию, сообщается на официальном сайте клуба.

«Сегодня «Спартак» и полузащитник Александр Самедов расторгли трудовой договор по соглашению сторон», – говорится в сообщении.

34-летний хавбек Самедов – воспитанник красно-белых. Он дебютировал в составе первой команды в ноябре 2002 года. С 2005 по 2017 год выступал за другие московские клубы, а в 2017-м триумфально вернулся в родной «Спартак» – стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны.

Всего Самедов провел за «Спартак» 109 матчей и забил 15 мячей. За сборную России полузащитник сыграл в 53 встречах (семь голов).

«Спартаку» желаю больших побед. Это мой родной дом, и я всегда буду об этом помнить. Благодарен руководству клуба. А болельщикам хочу сказать огромное спасибо за то, как они встретили меня после возвращения, как поддерживали команду», – сказал Самедов.

Футбольный клуб также поблагодарил Александра Самедова за годы, проведенные в клубе, пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Ранее столичный футбольный клуб «Спартак» сообщал, что планирует расстаться с шестью футболистами во время зимнего трансферного окна. В числе игроков, которые могут покинуть команду, Роман Еременко, Сальваторе Боккетти, Ивелин Попов, Джано Ананидзе и Артем Тимофеев.