РИАМО - 6 янв. Четыре станции Арбатско-Покровской линии метро откроют для пассажиров в воскресенье после модернизации инфраструктуры, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Со 2 по 8 января 2019 года включительно участок Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена от станции «Курская» до станции «Щелковская» закрыт для модернизации инфраструктуры. Со 2 по 5 января включительно будет закрыт участок «Курская» – «Щелковская», а с 6 по 8 января включительно – «Партизанская» – «Щелковская».

«В обычном режиме станции «Бауманская», «Электрозаводская», «Семеновская» и «Партизанская» возобновят работу с открытия метрополитена 6 января», – говорится в сообщении.

Станции «Измайловская», «Первомайская» и «Щелковская» вновь откроются для пассажиров в 5:30 9 января.