РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 янв. Культурно-просветительский центр «Ярга» в воскресенье проведет в Славянском кремле в деревне Валищево подмосковного Подольска славянский праздник Водокрес, сообщается в группе «Ярга» в соцсети «ВКонтакте».

«В Славянском кремле Виталия Сундакова отпразднуют Водокрес. Вход будет открыт с 12:00, тогда же заработает ярмарка с чаем и пирогами, само празднование – в 14:00, затем обряд в храме.

Завершится все праздничным радением, или обливанием колодезной водой. Участникам радений нужно взять с собой тапочки, полотенца, сменное белье, теплые вещи», – говорится в сообщении.

Вход на территорию платный, организационный взнос составляет 500 рублей со взрослых, 200 рублей с детей от семи до 14 лет, младшие дети бесплатно. Автостоянка неохраняемая, количество мест ограничено. Порядок на территории кремля обеспечит сводная дружина «Ярга» и казачий отряд «В.Е.П.Р.Ъ».

Как провести зиму в Подмосковье>>