РИАМО - 5 янв. На северо-востоке столицы в общежитии Московского государственного строительного университета (МГСУ) произошел массовый конфликт, на месте работают сотрудники полиции, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«По адресу: Ярославское шоссе, 26 произошел массовый конфликт, он пресечен. На месте работают сотрудники полиции», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются причины инцидента. Участники конфликта будут доставлены в районный отдел полиции.

По данным ряда СМИ, в драке участвовали 20 иностранных студентов. Пять человек ранены, все они – китайцы.

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