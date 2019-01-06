РИАМО - 6 янв. В ночь с воскресенья на понедельник из-за празднования Рождества в столице изменится режим работы городского транспорта – москвичи и гости города смогут посетить в полночь храмы и церкви, а после отправиться домой на метро, электричках и автобусах, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Дольше всего работает наземный городской транспорт – до 3:00 7 января пассажирам будут доступны 165 маршрутов. Круглосуточно – 13 ночных. Метрополитен и Московское центральное кольцо работают до 2:00», – говорится в сообщении.

Также до 2 часов ночи продлено время движения поездов пригородного сообщения, отмечается в материале.

Праздник Рождества Христова отмечается 7 января, он является государственным праздником и выходным днем в России, Белоруссии, Казахстане, Сербии и других странах.

Фестиваль «Путешествие в Рождество», проходящий на площадях и улицах Москвы по 13 января, уже посетили более 8 миллионов человек. Целый месяц на 78 площадках по всей Москве посетителей ждут лучшие развлечения для всей семьи: зрелищный ледовый балет, спектакли российских и европейских театров, концерты популярных исполнителей, затейливые арт-объекты и нарядные новогодние елки, а еще спортивные игры, мастер-классы и экскурсии.