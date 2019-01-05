РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. В Подольске около 40 спортсменов из Москвы и Подмосковья приняли участие в фестивале зимнего плавания «Русская удаль» в субботу, сообщила «РИАМО в Подольске» одна из организаторов мероприятия.

В субботу на пруду в микрорайоне Южный в Подольске прошел традиционный фестиваль зимнего плавания «Русская удаль». В программе было выступление ансамбля «Яблочко», проходили заплывы и конкурсы для детей. Помимо этого, все желающие могли принять участие в состязаниях по перетягиванию каната и других русских забавах.

«Сегодняшний фестиваль был посвящен 10-летию подольского клуба семейного закаливания и оздоровления «Умка». В ходе мероприятия проводились заплывы на 25 метров, а также эстафеты и, конечно же, культурная программа. Всего в нем участвовали спортсмены из пяти различных клубов городского округа Подольск, Москвы и Подмосковья в количестве около 40 человек», - сказала организатор.

В ходе мероприятия юбилейной медалью Федерации закаливания и зимнего плавания Московской области был награжден Алексей Маслов. 70-летний спортсмен проплыл дистанцию за 56 секунд, несмотря на отсутствие одной руки.