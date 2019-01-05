РИАМО - 5 янв. В субботу вечером в столичных аэропортах «Шереметьево», «Домодедово», «Внуково» задержали и отменили 41 рейс, в подмосковном «Жуковском» отмен и задержек нет, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в международном аэропорту «Шереметьево» задержали 10 рейсов, в «Домодедове» 13 рейсов задержали, еще 11 отменили, во «Внукове» семь рейсов задержали.

В подмосковном аэропорту «Жуковский», согласно онлайн-табло этой воздушной гавани, отмен и задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

В субботу в Москве и Подмосковье облачная погода, местами небольшой снег, температура воздуха – до минус 9 градусов.