РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. В подмосковном Подольске на автотрассе А-107 образовалась пробка длиной более 2 километров в субботу вечером, следует из сервиса «Яндекс.Пробки».

По данным сервиса, на 18:37 на трассе А-107 образовалась пробка длиной более 2 километров. Движение затруднено от автобусной остановки «50-й километр» до поворота на деревню Малое Толбино. Средняя скорость движения на данном участке – 5 километров в час.

Также движение затруднено и в центре Подольска на проспекте Ленина, улицах Кирова, Большой Серпуховской, Стекольниковой, Матросской, Рабочей, на Революционном проспекте и других.