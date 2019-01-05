РИАМО - 5 янв. Из здания Центрального детского мира в центре Москвы эвакуировали всех посетителей и персонал из-за ложного срабатывания пожарной сигнализации, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«Было поступление сигнала по адресу: Театральный проезд, дом 5. Сработала сигнализация. Наши подразделения оперативно прибыли и провели проверку объекта. Загорания не обнаружено», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что до приезда пожарно-спасательных подразделений из здания были эвакуированы все посетители и персонал.

По данным ряда СМИ, всего было эвакуировано 800 человек. Причиной срабатывания сигнализации стало приготовление пищи в закусочной Burger King, которая находится в здании Центрального детского мира.