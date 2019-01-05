РИАМО – 5 янв. Министерство иностранных дел России держит на контроле ситуацию с похищением пиратами шести россиян у берегов Бенина, сообщает Газета.ru.

«Посольства Российской Федерации в Нигерии и Бенине осуществляют оперативные контакты с местными правоохранительными органами, а также судовладельцами по установлению местонахождения заложников и их скорейшего освобождения», – говорится в сообщении ведомства.

Контейнеровоз MSC Mandy, шедший под панамским флагом, был атакован вооруженными людьми в Гвинейском заливе в ночь с 1 на 2 января. На борту судна находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины. Пираты проникли на борт и забрали с собой шесть членов команды, среди которых капитан, старпом, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер-сварщик и кок.

Российское посольство в Бенине подтвердило, что все шесть членов экипажа грузового судна, похищенные у берегов этой страны, – граждане России.