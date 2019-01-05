РИАМО – 5 янв. Министерство иностранных дел России держит на контроле ситуацию с похищением пиратами шести россиян у берегов Бенина, сообщает Газета.ru.
Контейнеровоз MSC Mandy, шедший под панамским флагом, был атакован вооруженными людьми в Гвинейском заливе в ночь с 1 на 2 января. На борту судна находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один гражданин Украины. Пираты проникли на борт и забрали с собой шесть членов команды, среди которых капитан, старпом, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер-сварщик и кок.
Российское посольство в Бенине подтвердило, что все шесть членов экипажа грузового судна, похищенные у берегов этой страны, – граждане России.
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