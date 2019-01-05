РИАМО - 5 янв. Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов не признал свою вину в мошенничестве и хищении бюджетных средств, сообщила РИАМО в субботу официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

«Следователи СК России допросили в качестве обвиняемого бывшего заместителя председателя правительства Московской области Алексея Кузнецова, который был экстрадирован компетентными органами Французской Республики. Своей вины он не признал», – сказала Петренко.

По ее словам, обвиняемый и его защитники попросили следствие дать им время для ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого.

Следствие считает, что собранные доказательства достаточны для направления уголовного дела в отношении Кузнецова прокурору для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения с последующей передачей дела в суд.

Экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова обвиняют в хищении бюджетных средств с ущербом на 14 миллиардов рублей. Ранее он был экстрадирован в Россию из Франции. Эта операция стала уникальным результатом работы российских и французских правоохранителей.

По данным следствия, с ноября 2005-го по ноябрь 2008 года организованная группа под руководством Кузнецова обманом купила у ряда предприятий ЖКХ право требования задолженностей у муниципальных образований Подмосковья на сумму свыше 3,5 миллиарда рублей. Деньги были легализованы и присвоены. Члены преступной группы также похитили имущество, принадлежащее компании «Мособлтрансинвест», на сумму 7,2 миллиарда рублей. Общий ущерб от преступной деятельности экс-министра и его соучастников оценивается в 14 миллиардов рублей.

Кузнецов занимал пост министра финансов Подмосковья с 2000-го по 2008 год. После возбуждения в отношении него уголовного дела в 2008 году он покинул Россию. Бывшего министра задержали в июле 2013 года в одном из отелей Парижа после анонимного звонка, поступившего во французскую полицию.