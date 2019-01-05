РИАМО - 5 янв. На Новокузнецкой улице в центре столицы ограничат движение транспорта с 9 января по 30 июня в связи с реконструкцией инженерных сетей, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Участок 1: Новокузнецкая улица. Период: с 9 января по 30 июня круглосуточно. Особенности: поэтапное занятие участков одной полосы с сохранением движения транспортных средств», – говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, в этот период на данном участке также ликвидируют парковочное пространство.