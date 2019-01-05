РИАМО - 5 янв. Столичный каршеринг BelkaCar составил рейтинг необычных вещей, забытых в автомобилях в 2018 году, среди них – пулемет РПК-74, живой лебедь и 4 килограмма черной икры, говорится в сообщении пресс-службы сервиса.

«Год прошел, и пришло время посчитать, что чаще всего забывали в автомобилях. За 2018 год в «Белках» забыли больше 8 тысяч вещей. Какие-то предметы оставляли массово, а какие-то можно смело отправлять в музей «Поле чудес», – говорится в сообщении.

Среди самых необычных вещей числится пулемет РПК-74, который являлся музейным образцом, но выглядел весьма боевым. Оружие возвратили владельцу.

Забывчивый пользователь оставил в одной из машин 390 тысяч рублей пачками, перевязанными резинками для волос. Деньги обнаружил другой водитель, который сообщил о находке. Все средства вернули хозяину.

Также один из водителей забыл в салоне живого лебедя – птицу забрали через час после пропажи.

Кроме того, пассажиры оставляли в машинах множество других вещей: 4 килограмма осетровой икры, подвесное биде, электрогитару с автографом Дэвида Гилмора, меховые наручники, универсальный набор сварщика и четыре билета на матч Испания – Россия. Примечательно, что болельщикам пришлось смотреть игру в баре, так как билеты нашли только на следующий день.

Каршеринг – это система поминутной аренды автомобилей. Она начала работать в столице в сентябре 2015 года. Арендовать машину могут автолюбители не моложе 21 года с водительским стажем не менее двух лет. В настоящий момент в Москве работают операторы «Делимобиль», Car5, Anytime, YouDrive, EasyRide, BelkaCar, «Карусель», «Яндекс.Драйв», Carenda и другие.

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