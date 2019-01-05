РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. Автовладельцев Подольска попросили не оставлять автомобили у знаний, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (5 января - ред.) продолжаются работы по уборке территории от снега, а также по очистке кровель от наледи и снега. Обращаем внимание автовладельцев на то, что им не следует оставлять свои автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега», – говорится в сообщении.

Также жителей округа просят обращать внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходить в опасные зоны.