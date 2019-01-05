РИАМО - 5 янв. В центре столицы в Краснопрудном переулке ограничат движение транспорта с 9 января по 11 марта из-за строительных работ, говорится в сообщении пресс-службы информационного центра транспортного комплекса столицы.

«Участок 1: Краснопрудный переулок от владения 12 до дома 6, строения 1. Особенности: одна полоса с организацией приоритетного права проезда. Период: с 9 января по 11 марта круглосуточно», – говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, на участке будут проходить строительные работы.