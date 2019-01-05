РИАМО - 5 янв. У станции столичного метро «Щелковская» из-за закрытия закрытия участка Арбатско-Покровской линии пассажирам раздали 440 литров чая со 2 января, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Московского метрополитена.

Кроме того, с 4 января у станции метро «Выхино» было роздано более 220 литров горячего напитка после закрытия трех последних станций юго-восточного участка Таганско-Краснопресненской линии.

«На станции «Щелковская» со 2 января до 16:00 5 января пассажирам раздали свыше 440 литров чая в более чем 2,2 тысячи стаканах. На станции «Выхино» с 4 января до 16:00 5 января пассажирам раздали свыше 220 литров чая в более чем 850 стаканах», – сказал собеседник агентства.

Станции Арбатско-Покровской линии временно закрыты со 2 по 8 января для модернизации инфраструктуры. Проведение работ необходимо для обеспечения безопасности движения поездов и повышения стабильности работы инфраструктуры на одной из старейших линий столичного метрополитена.

Также с 4 по 8 января включительно для пассажиров закрыты три станции Таганско-Краснопресненской линии «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники». Закрытие необходимо для присоединения участка новой Некрасовской (Кожуховской) линии к действующей сети метрополитена. Работы будут проводиться в круглосуточном режиме.

В обычном режиме Таганско-Краснопресненская линия возобновит работу в среду, 9 января, в 05:30.