© РИАМО
, Мария Ипполитова
Под Дмитровом 5 января стартовал фестиваль тепловых аэростатов «Яблоки на снегу».
© РИАМО
, Мария Ипполитова
В небо одновременно поднялось порядка тридцати шаров.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
Первая Рождественская фиеста состоялась в 2006 году.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
Аэронавтам наскучило обычное празднование Нового года и нескольким активистам пришла идея, встретится с друзьями в полете.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
Изначально фестиваль проводился на центральной площади Дмитрова, но в последние годы количество участников заметно увеличилось (около 30), и городская площадь не может вместить всех желающих.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
Но аэростату не нужно аэродромов, достаточно заснеженного поля, и на нем вырастут разноцветные «яблоки».
© РИАМО
, Мария Ипполитова
Завершится фестиваль «Яблоки на снегу» 14 января.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
На фото: фестиваль аэростатов «Яблоки на снегу-2019» в Дмитровском районе.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
На фото: фестиваль аэростатов «Яблоки на снегу-2019» в Дмитровском районе.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
На фото: фестиваль аэростатов «Яблоки на снегу-2019» в Дмитровском районе.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
На фото: фестиваль аэростатов «Яблоки на снегу-2019» в Дмитровском районе.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
На фото: фестиваль аэростатов «Яблоки на снегу-2019» в Дмитровском районе.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
На фото: фестиваль аэростатов «Яблоки на снегу-2019» в Дмитровском районе.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
На фото: фестиваль аэростатов «Яблоки на снегу-2019» в Дмитровском районе.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
На фото: фестиваль аэростатов «Яблоки на снегу-2019» в Дмитровском районе.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
На фото: фестиваль аэростатов «Яблоки на снегу-2019» в Дмитровском районе.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
На фото: фестиваль аэростатов «Яблоки на снегу-2019» в Дмитровском районе.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
На фото: фестиваль аэростатов «Яблоки на снегу-2019» в Дмитровском районе.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
На фото: фестиваль аэростатов «Яблоки на снегу-2019» в Дмитровском районе.
© РИАМО
, Мария Ипполитова
На фото: фестиваль аэростатов «Яблоки на снегу-2019» в Дмитровском районе.
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