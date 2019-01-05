РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. В подмосковном Подольске свыше 400 человек убирают дворовые территории и пешеходные зоны от снега в субботу, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Зимнее содержание городского округа Подольск на 5 января: на уборке дворовых территорий и пешеходных зон от снега задействовано более 400 человек и 58 единиц техники, а также вывезено свыше 180 кубометров снега, использовано более 35 кубометров песко-соляной смеси. В уборке мусоросборных площадок от мусора задействовано более 36 единиц техники, а также в настоящее время очищены от снега и наледи 27 кровель и на 35 кровлях работы еще продолжаются», - говорится в сообщении.

При несвоевременной уборке снега с придомовых территорий, внутриквартальных проездов и улиц горожане могут сообщить на горячую линию: 8 (965) 137-84-16 (по проблемам уборки придомовых территорий) и 8 (925) 737-49-90 (по проблемам уборки дорог и остановок транспорта).

За первые три дня января в Москве и Подмосковье выпало порядка трети месячной нормы снега, а именно 16 миллиметров. Интенсивность осадков снизилась в пятницу. В субботу в регионе прогнозируется небольшой снег.