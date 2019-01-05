РИАМО - 5 янв. На северо-западе столицы полицейские обнаружили труп женщины в одной из квартир на улице Митинская, сотрудникам МЧС пришлось вскрыть двери, сообщил РИАМО в субботу сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

С заявлением о пропаже человека обратилась женщина 1989 года рождения. Она сообщила, что утратила связь со своей знакомой 1981 года рождения.

«Второго января в 10:00 сотрудниками полиции после вскрытия сотрудниками МЧС России двери в квартиру по адресу: Москва, улица Митинская, 28, с травмой головы был обнаружен труп женщины», – сообщил собеседник агентства.

Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».