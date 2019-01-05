«Вам что-то подсказать?» - пожалуй, самый нелюбимый вопрос, к которому уже успели привыкнуть в обществе потребления. В конце ноября в Москве открылся очередной магазин популярной косметической сети с необычным нововведением: здесь появились корзинки двух цветов – для тех, кому не нужна помощь консультанта, и тех, кому она требуется. Корреспондент РИАМО отправилась в магазин в разгар новогоднего ажиотажа, чтобы протестировать новый формат на себе и узнать, что покупатели думают об этой новинке.

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Синяя или золотая?

Вопреки ожиданиям, в предновогодние дни и перед Рождеством, когда начинается вторая волна покупки подарков, в сетевом магазине косметики, который расположен в ТЦ «Афимолл», ажиотажа не наблюдается. У касс нет длинных очередей, а консультанты не сбиваются с ног.

На входе стоят корзинки двух видов: синие – для тех, кому нужна помощь консультантов, и золотые – для тех, кто предпочитает выбирать самостоятельно.

Мысль о том, что теперь можно пошопиться, не отбиваясь от назойливых предложений «что-то подсказать», обрадовала. Однако удивил тот факт, что в стопке синих корзинок оказалось значительно меньше, чем «корзинок социофобов».

Для начала беру золотую из стопки с независимым заголовком «Я выберу сама» и с ней начинаю обходить магазин. Причем среди покупателей людей с корзинками – явное меньшинство. Замечаю лишь одну девушку с такой же, как у меня, и еще двоих – с синими.

Мечта социофоба в действии: при виде золотой корзинки консультанты старательно отводят взгляд. За все время неторопливого обхода ко мне ни разу не подошли с вопросом: «Вам чем-нибудь помочь?»

Возвращаюсь ко входу и меняю золотую корзинку на синюю с надписью «Да, мне нужен совет!». Их у входа – существенно меньше золотых, получается, что они популярнее. Итак, с корзинкой, взывающей о помощи, я начинаю методично обходить стеллаж за стеллажом, однако даже спустя пару минут никто не бежит мне на помощь, несмотря на наличие свободных консультантов.

Наконец, когда в поисках идеального хайлайтера я успела обойти весь магазин и попробовать не один тестер, ко мне все-таки подошла девушка-консультант.

По словам продавцов, нововведение объясняется желанием руководства создать для покупателей максимально комфортную обстановку – ведь ни для кого не секрет, что продавцы-консультанты в своем желании продать нередко способны перейти грань, отделяющую дружелюбие от навязчивости.

При этом большей популярностью пользуются именно те корзинки, которые сигнализируют о необходимости профессиональной помощи, подтверждают консультанты.

Также в магазине рассказали, что не слышали о том, чтобы кто-то специально приходил к ним ради «корзинок социофобов», а данных о том, как это влияет на объемы продаж, пока нет.

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Давно пора

Выйдет ли эта практика за пределы «Афимолла», пока неясно, мнения же покупателей магазина, как и следовало ожидать, разделились. Так, девушки, которые любят помедитировать над покупками, обрадовались нововведению.

«Я бы, конечно, не поехала специально в магазин с подобной опцией, но считаю, что ее необходимо ввести везде. Это действительно классная практика! Ведь иногда приходишь в магазин, не зная точно, что именно хочешь купить – хочется побродить, посмотреть на ассортимент, что-то попробовать и потом по настроению выбрать», - призналась 16-летняя покупательница Ирина.

«Честно говоря, я не знаю людей, которые стесняются попросить консультантов о помощи, если она им нужна. А вот тех, кого раздражают их вопросы – сколько угодно», - добавила девушка.

С ней согласна и 26-летняя Наталья, которая всегда чувствует себя неуютно из-за рьяных консультантов, особенно если в каждом отделе подходят с одним и тем же вопросом.

«Эти корзинки – то, чего нашим косметическим магазинам так давно не хватало. Наконец-то меня оставят в покое и дадут самой выбрать то, что мне нужно. Я терпеть не могу навязчивые вопросы. Когда мне нужна помощь, я всегда сама могу спросить консультанта», - поделилась Наталья.

По ее мнению, это приводит к обратному результату – вместо того, чтобы помочь купить товар, продажники мотивируют выбежать из магазина и искать другой.

«В любом случае, такие корзинки – отличный компромисс, так что выиграет каждый – и тот, кто хочет выбрать все сам, и тот, кому нужна помощь», - считает девушка.

А вот 45-летний Юрий рассказал, что всегда обращается за помощью к продавцам-консультантам.

«Я прихожу в магазин косметики, чтобы купить подарки жене и дочери – это может быть что-то, выбранное ими заранее, или же сюрприз. В любом случае помощь консультанта необходима – в первом случае для того, чтобы найти то, за чем я пришел, во втором – подсказать, какой выбрать подарок», - рассказал мужчина.

При этом он признался, что мог и не заметить нововведения, но подарков нужно купить много, а корзин других нет, так что вариант «мне нужен совет» оказался кстати.

«Возможно, для женщин, которые получают удовольствие от самого процесса походов по магазинам, советы консультантов не очень актуальны, и тогда корзинка «я сама» им в помощь», - добавил он.