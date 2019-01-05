РИАМО - 5 янв. На севере столицы на Коровинском шоссе загорелось одноэтажное кирпичное здание, спасатели ликвидировали возгорание, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«Пятого января в 15:17 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о загорании по адресу: шоссе Коровинское, дом 35», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, здесь происходило загорание складируемых паллетов в одноэтажном кирпичном здании. Возгорание произошло на площади 50 квадратных метров.

В 16:12 пожарные ликвидировали загорание.

Информации о пострадавших не поступало.