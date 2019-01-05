РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. В подмосковном Подольске в одном из крупных торговых центров (ТЦ) на Большой Серпуховской улице в субботу днем прорвало трубу канализации, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

Инцидент произошел в районе 16:00 в одном из крупных торговых центров округа на Большой Серпуховской улице. В настоящее время в ТЦ большое количество людей, многие из которых спешат покинуть общественное место из-за резкого и неприятного запаха.

По словам одного из охранников торгового центра, прорвало трубу канализации, из-за чего доступ к туалету на третьем этаже перекрыт.

Как пояснили в компании «Каро Фильм», кинотеатр которой находится в торговом центре, действительно произошла техническая проблема, однако на кинопоказы она никак не повлияла и все функционирует в штатном режиме.