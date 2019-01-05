РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 янв. В 2018 году в ходе экологических проверок в городском округе Люберцы были выявлены предприятия, нанесшие вред окружающей среде, они заплатили штрафов на сумму более 2 миллионов рублей, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«С представителями общественности проверены в 2018 году 104 предприятия, 63 предприятия привлечено к административной ответственности. Сумма штрафов за причинение вреда окружающей среде составила свыше 2,2 миллиона рублей, для сравнения в 2017 году – 1,56 миллиона рублей», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в 2018 году приостановлена деятельность асфальтобетонного завода «Бетон-авто» и мусоросортировочного предприятия «ЭкоСтройПрогресс» в деревне Машково. Ликвидирована несанкционированная свалка и демонтированы печи для сжигания твердых бытовых отходов в поселке Октябрьский. Пресечено несанкционированное размещение отходов и загрязнение почвы в деревне Мотяково, нанесен ущерб на 42,3 миллиона рублей.