РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 янв. В 2019 году власти Люберец совместно с министерством экологии и природопользования Подмосковья планируют установить в городском округе 60 автоматических датчиков контроля за загрязнением атмосферного воздуха, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 2019 году совместно с Минэкологии и природопользования Московской области планируем установить 60 автоматических датчиков контроля за загрязнением атмосферного воздуха с учетом трансграничных переносов загрязняющих веществ от предприятий, расположенных на территории Москвы», – сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что информация по результатам замеров будет доступна для жителей городского округа.

«По многочисленным обращениям жителей запланированы работы по восстановлению городского Ухтомского пруда – устройство глиняного замка, укрепление береговых откосов, очистка от иловых отложений, наполнение водой», – пояснил Ружицкий.

По его словам, продолжится работа по внедрению раздельного сбора отходов. Запланировано устройство 563 площадок для раздельного сбора мусора. В настоящее время уже оборудовано 316 площадок.