РИАМО - 5 янв. Будущим центром развития севера Москвы станет транспортно-пересадочный узел «Окружная», который свяжет пригородные поезда, Московское центральное кольцо, столичное метро и аэроэкспрессы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«ТПУ «Окружная» станет новым центром развития севера Москвы. Он свяжет пригородные поезда, МЦК, мосметро и «Аэроэкспресс». Благодаря этой связке разгрузим станции метро «Тимирязевская» и «Савеловская», – написал столичный градоначальник в своем Twitter-аккаунте.

Транспортно-пересадочный узел «Окружная» станет одним из крупнейших проектов программы интеграции радиальных направлений железной дороги с МЦК. Пассажиропоток на ТПУ в перспективе составит до 140 тысяч человек в сутки.

ТПУ обеспечит комфортную пересадку пассажиров между метро, МЦК и Савеловским направлением Московской железной дороги. Таким образом решится вопрос транспортной доступности для жителей районов Северный, Алтуфьевский, Бескудниковский, Отрадное, Лианозово, Западное и Восточное Дегунино.

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