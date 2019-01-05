РИАМО - 5 янв. Почти 600 тысяч консультаций дали сотрудники стоек «Живое общение» в Московском метрополитене в 2018 году, это почти в три раза больше, чем в 2017 году, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

«Чаще всего пассажиры обращались на стойку «Живое общение» на станции «Александровский сад». В 2018 году сотрудники этой стойки дали порядка 80 тысяч консультаций. Максимальное количество обращений пришлось на июнь-июль, когда в Москве проходил чемпионат мира по футболу», – говорится в сообщении.

В эти месяцы сотрудники стойки проконсультировали более 33 тысяч пассажиров. Также в этот период было много обращений от иностранцев, которые интересовались, как пройти на Красную Площадь или в парк «Зарядье».

На втором и третьем месте по востребованности оказались стойки «Живое общение» на станциях «Комсомольская» и «Площадь Революции». Здесь сотрудники дали 52,5 тысячи и 44,7 тысячи консультаций соответственно. На «Комсомольской» чаще обращаются пассажиры, приехавшие из Санкт-Петербурга, а пассажиров станции «Площадь Революции», обратившихся на стойку, интересовало, как пройти на Красную Площадь.

Неизменными остаются вопросы пассажиров к сотрудникам информационных стоек о кратчайших маршрутах передвижения по метрополитену, пересадках на другие виды транспорта, проезде к аэропортам и железнодорожным вокзалам, а также о тарифах на проезд и ближайших достопримечательностях столицы.

Стойки «Живое общение» находятся на 13 станциях метро: «Площадь Революции»; «Александровский сад»; «Пушкинская»; «Баррикадная»; «Павелецкая» Замоскворецкой линии; «Арбатская» Арбатско-Покровской линии; «Киевская» Арбатско-Покровской линии; «Комсомольская» Кольцевой линии; «Курская» Кольцевой линии; «Белорусская» Кольцевой линии; «Парк культуры» Кольцевой линии; «Китай-город» Калужско-Рижской линии; «Сретенский бульвар» Люблинско-Дмитровской линии.

Кроме этого, уточнить информацию, касающуюся работы метрополитена можно также в информационном центре метрополитена на станции метро «Тушинская». Также информационные стойки расположены на пяти станциях МЦК: «Кутузовская», «Площадь Гагарина», «Лужники», «Деловой центр» и «Шелепиха».