РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 янв. В подмосковном Подольске планируют провести обследование пассажиропотока на маршруте № 1231К до 6 января после жалобы жителя на большие очереди в часы пик, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на недостаточное количество автобусов малого класса на маршруте № 1231. Он отметил, что прождал на остановке час на холоде и в снегопад. И добавил, что просит запустить дополнительные маршрутки в часы пик с утра и вечером.

«Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассмотрело обращение по вопросу изменения количества автобусов на межрегиональном маршруте № 1231К «микрорайон Кузнечики – Москва (метро «Аннино»)». Указанный маршрут обслуживает ООО «РАНД-ТРАНС» по нерегулируемым тарифам 25 автобусами малого класса. Министерство инициировано обследование пассажиропотока на указанном маршруте в срок до 6 января», – сказал начальник управления пассажирского автомобильного и наземного электрического транспорта министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виталий Фролов.

Он отметил, что при подтверждении необходимости увеличения объема транспортной работы на данном маршруте соответствующие изменения будут внесены в Реестр смежных межрегиональных маршрутов регулярных перевозок между городом Москвой и Московской областью, начальные остановочные пункты которых находятся на территории региона.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.