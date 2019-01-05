РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 янв. В городском округе Люберцы за прошлый год год в рамках экологической акции «Шина-2018» собрали более 1,1 тысячи тонн использованных автопокрышек, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В рамках экомарафона в 2018 году жители Люберец собрали 14 тонн макулатуры, а в акции «Шина-2018» – 1100 тонн автопокрышек», - сказал Ружицкий.

Он напомнил, что в ходе лесовосстановительных акций «Лес Победы» и «Наш лес. Посади свое дерево» в 2018 году высажено более 73 тысяч молодых саженцев. Участие в акциях приняли свыше 36,5 тысяч жителей Подмосковья.

Экологическая программа «Шина» призвана предотвратить попадание в окружающую среду старых шин. Утильные покрышки разлагаются в земле более ста лет, загрязняя почву и грунтовые воды токсинами и канцерогенными веществами. Автовладельцы могут сдать шины без вреда для экологии. Все покрышки отправляются на заводы по переработке и вторично используются.