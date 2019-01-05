РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 янв. На мусорном полигоне «Торбеево» в городском округе Люберцы установили газокомпрессорную станцию и факельную установку, на которую был проведен пробный пуск газа, сообщил «РИАМО в Люберцах» глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В 2018 году в рамках инвестиционной программы выполнена установка газокомпрессорной станции и факельной установки – станция активной дегазации с электростанцией мощностью 2 МВт, она принята в эксплуатацию ПАО «МОЭСК». Осуществлен пробный пуск газа на факельную установку», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что кроме этого проведено строительство приемной площадки для сбора и сортировки отходов, организована дренажная система сбора сточных вод и фильтрата, запущена система весового контроля входящего автотранспорта.

Также ввели в эксплуатацию систему электронного талона для приема отходов, установили видеонаблюдение по периметру полигона, заработала автоматизированная система учета, контроля и управления размещением отходов.

«Площадь полигона – 25 гектаров. Производительность – 370 тысяч тонн в год. Вместимость полигона – 5,9 миллиона тонн отходов. Остаточная вместимость – 1,1 миллиона тонн. Расчетный срок эксплуатации – до 2021 года», – уточнил Ружицкий.