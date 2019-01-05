РИАМО - 5 янв. Следователи проводят проверку по факту гибели 57-летнего мужчины на станции «Воскресенск» Рязанского направления Московской железной дороги, сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

«Третьего января 2019 года на станции «Воскресенск» Рязанского направления и большого кольца МЖД пассажирский поезд Кисловодск – Москва травмировал 57-летнего уроженца Калуги. От полученных травм мужчина скончался на месте», – говорится в сообщении.

Как уточняется в материале, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и переходил железнодорожные пути на запрещающий сигнал светофора.

В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.